Sommerkonzert mit "Italienischem Liederbuch"

In den Konzertsaal des Robert-Schuhmann-Hauses in Zwickau, Hauptmarkt 5, wird für Samstag zum Sommerkonzert eingeladen. Ab 18Uhr bringen drei junge Lied-Interpreten das "Italienische Liederbuch" von Hugo Wolf zum Erleben. Zu den Stimmen gehören Sophia Faltas, eine spanische Mezzosopranistin, Vincent Berger (Bassbariton aus Leipzig) und der Spanier José María Inglés. Der österreichische Komponist Wolf vereinte in seinem "Italienischen Liederbuch" die Gefühle zur Liebe: frühe Verliebtheit, Ekstase, aber auch Eifersucht, Streit und Versöhnung. Seine Textvorlagen entnahm er Werken der italienischen Dichtern Leopardi, Giusti, Carducci und Negri, die von Paul Heyse ins Deutsche übersetzt worden sind. Die 46 Liebesgedichte werden in einem spannungsvollen Dialog zwischen Frauen- und Männerstimme an die Zuhörer vermittelt, die mit großen Gefühlen ins Herz treffen, sagt der Veranstalter. Der Eintritt ist frei. (fp)