Ein Konzert für Orgel und Trompete ist heute Abend im Rahmen der Sommermusik in der St. Annenkirche in Annaberg-Buchholz zu erleben. Ab 17 Uhr musizieren Tom Anschütz (Orgel) aus Waltershausen und Alexander Hut (Trompete) aus Friedrichroda. Zu hören sind unter anderem Werke von Johann Sebastian Bach, Max Reger und John Arthur Meale. An den nächsten drei Samstagen stehen dann Orgelkonzerte in der St. Annenkirche auf dem Programm. Am 12. August mit Rudolf Winkler (Marienberg), am 19. August mit Ute Gremmel-Geuchen (Kempen) und am 26. August mit Ulrich Meier (Auerbach). Der September wird mit Kammermusik eröffnet. Am 9. September gastiert die Akademie musikhistorisch angewandte Kunst in der Bergstadt. Am 15. September gibt es ein Gospelkonzert mit Coro Gospel de Cuba, und am 16. September erklingt Bläsermusik in der St. Annenkirche. (hd)