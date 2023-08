Sommernächte in Freiberg: Musik-Comedy-Show mit Dr. Pop

Kann man ernsthaft einen Doktortitel in Popmusik machen? Ja! Und was macht man dann damit? Eine Musik-Comedy-Stand-up-Show so wie sie am Donnerstag in Freiberg zu erleben ist. Dr. Pop ist der Arzt fürs Musikalische. Er therapiert mit Musiksamples und faszinierenden Musikfakten. In seinem Live-Programm "Hitverdächtig" entschlüsselt Dr. Pop, mit welcher Musik man eine Party, eine Beziehung und auch ein Leben retten kann. Das Publikum bekommt komische Antworten auf Fragen wie: Warum beißen sich Termiten doppelt so schnell durchs Holz, wenn sie Heavy Metal hören? Wieso sitzen heutzutage an einem Hit zehn Leute am Laptop und nicht mehr einer an der Gitarre? Dr. Pop feuert Samples vertrauter und neuer Hits der Musikgeschichte ab - aus dem Hiphop, Rock, Pop, Schlager über die Klassik bis hin zum Jazz. (fp)

Freiberg Schloss Freudenstein, Schlossplatz 4, Do 20 Uhr