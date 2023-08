Sommerschau mit 750 Teddybären

750 Jahre ist der Erzgebirgsort Gelenau alt. Aus diesem Anlass wird in der Sommerschau im Depot Pohl-Ströher mit dieser Jubiläumszahl gearbeitet. Und so können Besucher dort nur am heutigen Donnerstag noch insgesamt 750 Teddys sehen. Zu den präsentierten Exponaten zählen dabei Plüsch-Produkte der Firmen Steiff und Hermann sowie Martin, es gibt zudem die Tiermodelle auch aus Materialien wie beispielsweise Holz und Keramik zu bestaunen. Dabei sind die Bären auch szenisch inszeniert. So gibt es etwa ein Bärenpaar mit Ranzen an einer Schulbank sitzend zu sehen (Foto). Vervollständigt wird die Ausstellung durch bewegliche Modelle, darunter etwa eine Achterbahn und Karussells. Zudem werden in der Schau auch verschiedene Kinderfahrzeuge vorgestellt. Geöffnet hat das Depot noch am heutigen Donnerstag von 10 bis 16 Uhr. Es ist der letzte Tag der Sommerschau. Der Eintritt kostet 8, ermäßigt ab 5 Euro. (wsfFoto: Wolfgang Schmidt)