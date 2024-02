Sonderausstellung auf Schloss Voigtsberg biegt auf die Zielgerade

Noch bis zum 25. Februar ist in den Museen Schloss Voigtsberg in Oelsnitz die Sonderausstellung "Bubi's höchster Wunsch" über Spielzeug der 1920er-Jahre zu sehen. Die Schau bietet dienstags bis sonntags in der Zeit von 11 bis 17 Uhr die Möglichkeit, in den Räumen der Kernburg mit der gesamten Familie in längst vergessene Spielewelten einzutauchen, in eine Welt voller nostalgische Metallbaukästen, liebevoll eingerichteter Puppenstuben und stilvoller Kinderfahrzeuge mit Märklin-Eisenbahnen und Teddybären. Die durch zahlreiche Leihgeber mögliche und seit dem 1. Dezember im Schloss zu sehende Schau erinnert zugleich daran, dass es Zeiten gab, in denen Kinder wegen der Armut ihrer Eltern nicht ganze Welten voller Spielzeuge hatten, sondern wenige, oft detailgetreu und mit viel Liebe gestaltete "Spielzeug-Weggefährten", die sie deswegen umso mehr ins Herz geschlossen hatten.

Sie lesen gerade auf die zweitbeste Art! Mehr Lesekomfort auch für unterwegs

E-Paper und News in einer App

Push-Nachrichten über den Tag hinweg Kostenlos herunterladen Nein Danke. Weiter in dieser Ansicht.