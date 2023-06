Sonderausstellung im Unteren Schloss Greiz widmet sich dem Bier

Der Tradition des Bierbrauens in Greiz widmet sich die derzeitige Sonderausstellung im Unteren Schloss der Stadt. Erörtert werden der historische Hintergrund, die heilsame Wirkung des Hopfens und die Gefahr des Malzens. "Und wir stellen die Firmengeschichten der Greizer Brauereien, besonders die der Vereinsbrauerei Greiz, dar", sagt Museumsdirektor Rainer Koch. In Greiz gab es einst zeitweise vier Brauhäuser: zwei herrschaftliche Brauhäuser und zwei städtische Brauhäuser. "Auf einem Stadtplan aus dem Jahre 1744 sind das Obergreizer Brauhaus, das Untergreizer Brauhaus sowie zwei nebeneinanderliegende städtische Brauhäuser an der Rückseite des Rathauses nachweisbar", erklärt Koch. Über 200 Jahre später hatte Greiz drei große Brauereien: die Feldschlösschenbrauerei, die Göltzschtalbrauerei und die Vereinsbrauerei. Die Sonderschau ist bis zum 15. Oktober immer dienstags bis sonntags, jeweils von 10 bis 17 Uhr, zu besichtigen. (sim)