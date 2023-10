Sonderschau widmet sich ostasiatischen Instrumenten

Die Sonderausstellung "China, Japan und Korea in Markneukirchen" ist ab Freitag im Sonderausstellungsraum des Historischen Sägewerks, das zum Musikinstrumentenmuseum von Markneukirchen gehört, zu sehen. Mit der Exposition wird dem Umstand Rechnung getragen, dass sich im Haus eine der größten europäischen Sammlungen ostasiatischer Musikinstrumente befindet. Im Bild ist Rolf Killius mit Zupfinstrumenten aus dieser Sammlung zu sehen. Der Musikethnologe aus London und Kurator der Sonderschau empfiehlt, diese Exponate stärker in den Mittelpunkt zu rücken, weil sie die Anfänge des Hauses vor 140 Jahren markieren. Den größten Bestandteil der ostasiatischen Instrumenten bilden die Erwerbungen der "kaiserlichen Konsulate" des frühen Deutschlands von 1880 bis 1910 aus den Städten Xiamen und Guangzhou (China), Osaka (Japan) und Seoul (Südkorea). Leitmotiv der Ausstellung ist es, Geschichten zu Musik, Ensembles, der Herkunft und den Bedingungen des Erwerbs zu erzählen, so das Museum. Die Ausstellungseröffnung findet am Freitag, 17 Uhr, in der Scheune des Gerber-Hans-Hauses statt. Es musiziert die Musikwissenschaftlerin Cheng Yu. Sie gilt als Koryphäe auf der Schalenhalslaute Pipa und der Wölbbrettzither Guqin. Die Sonderschau ist bis 3. März zu sehen. (lh)

