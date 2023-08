Spielen mit Sand und Einladung zum nächtlichen Besuch

Im Spielemuseum in Chemnitz wird am Donnerstag von 11 bis 18 Uhr Sand bewegt, geformt, gesucht und gefunden. Wer mitspielt, kann Zaubersand gewinnen. Am Freitag sind Kinder im Alter von sechs bis 14 Jahren in Begleitung Erwachsener zu einer weiteren Nacht im Spielemuseum eingeladen. Von 18 bis 24 Uhr kann nach Lust und Laune gespielt werden. Gezeigt wird der Stop-Motion-Film "Nachts im Spielemuseum" und es gibt für alle Nachtschwärmer einen Becher alkoholfreie Sommerbowle. Der Eintritt kostet 5 Euro, während der Sommerferien haben Besucher bis 18 Jahre freien Eintritt. (fp)

Informationen über aktuelle Öffnungszeiten und weitere Angebote des Spielemuseums, Neefestraße 78 a, stehen im Internet. www.deutsches-spielemuseum.de