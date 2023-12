Spielzeugsammler zeigen ihre "Weihnachtswelt"

Im Schloßbergmuseum bietet derzeit eine Ausstellung einen Einblick in längst vergangene Spielewelten. Die Dresdner Sammler Irmhild und Volker Karp präsentieren ihre alten und neuen Weihnachtsschätze: einen Bauernhof mit bunten Tieren, eine Burg mit Mauern, Türmen und Rittern, ein Dorf mit Häusern, Bäumen, Fahrzeugen und Menschen, dazu Bergmannsaufzüge, Krippendarstellungen und Weihnachtsberge. Die Miniaturen sind aus Holz gefertigt und bemalt. Das meiste stammt aus der Zeit vor dem Zweiten Weltkrieg, weniges ist jünger. Den meisten Sachen sieht man an, dass sie tatsächlich benutzt wurden. Mit manchen spielen heute die Enkel des Sammlerpaares, falls sie nicht gerade in einer Ausstellung stehen. Die größten Exponate sind die Pferde. (fp/kas)

Die Ausstellung "Weihnachtswelten" im Schloßbergmuseum kann bis zum 4. Februar 2024. besichtigt werden. Geöffnet ist sie dienstags, donnerstags bis sonntags und an Feiertagen von 11 bis 18 Uhr, mittwochs von 14 bis 21 Uhr. Am 20. Dezember beginnt um 18 Uhr eine Führung.