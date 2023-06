Spitzenfestgala 2023 im Vogtlandtheater verspricht große Show

Unter dem Titel "Die Spitzenfestgala 2023 - The Greatest Show" gibt es am Samstag ab 18 Uhr im Plauener Vogtlandtheater einen besonderen Höhepunkt. Die Gala hat sich ganz der Welt des Zirkus mit seinem Glitzer und Glamour verschrieben. Arien-Hits von Verdi und Rossini verleihen der Show festlichen Glanz. Umrahmt werden diese Werke von einem Abba-Medley, Melodien aus Bernsteins "West Side Story" und nicht zuletzt den mitreißenden Hits aus dem vielfach preisgekrönten Film "The greatest Showman". Christina Maria Gass wird mit dem Oscar-prämierten Song "This is me" zu erleben sein. Stephanie Atanasov, Malgorzata Pawlowska und Wonjong Lee setzen mit ihren breitgefächerten Talenten weitere Glanzpunkte. Als Headliner für die Gala konnte Musicalstar Chris Murray gewonnen werden. Der Catwalk mit Brautmode von Yoora Studio erhält zu Werken des Barock seine eigene musikalische Aura. (bju)