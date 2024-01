Stadthalle wird zur Märchenbühne

Das Musical "Die Schöne und das Biest" kommt an diesem Sonntag, 7. Januar, um 15 Uhr auf die Bühne der Chemnitzer Stadthalle. Das Theater Liberi erzählt eine Geschichte über die Liebe. Mit gefühlvollen Eigenkompositionen, Poesie und Witz soll es auf die Reise in die Welt der Märchen und Erzählungen gehen. Das Theater Liberi präsentiert das französische Volksmärchen in einer zeitgemäßen und unterhaltsamen Fassung. Versprochen werden bei der Aufführung abwechslungsreiche Choreografien zu romantischen Balladen und poppige Songs. Das Märchen von der Schönen und dem Biest erzählt von der Kraft der Liebe, die so stark sein kann, dass ein Fluch gebrochen wird. Doch zunächst muss eine Prinzessin ihre Angst überwinden, um zu erkennen, wer sich hinter einem furchteinflößenden Biest verbirgt und weshalb in dieser Gestalt lebt. Mehr Informationen zum Musical und zu Tickets gibt es im Internet. (fp)

