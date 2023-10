"Staubkind" Louis Manke will für Gänsehautmomente sorgen

Der Berliner Sänger und Gitarrist Louis Manke ist mit seinem Projekt Staubkind am heutigen Freitag ab 20 Uhr im Alten Gasometer in Zwickau, Kleine Biergasse 3, zu Gast. Mit seinem sechsten Studioalbum im Gepäck brennt Louis Manke regelrecht darauf, wieder live Geschichten zu erzählen, für einzigartige Gänsehautmomente zu sorgen und mit seinem Publikum Staubkind-Träume zu teilen. Auf insgesamt neun Stationen ist er deshalb seit vergangenem Monat unterwegs und bietet den Zuhörern dabei Gelegenheit, die ganz besondere Atmosphäre eines Staubkind-Konzerts mitzuerleben und mit Louis Manke für ein paar Momente aus dem Alltag zu verschwinden, schreibt der Veranstalter. Eintrittskarten für das Konzert gibt es noch an der Abendkasse. (jarn)

