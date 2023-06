Steampunks feiern auf Museumsareal

Das Industriemuseum richtet am Sonntag zum dritten Mal ein Steampunk-Festival aus. Was unter Steampunk zu verstehen sein kann, zeigten in der Ausgabe im Vorjahr Grit Melchinger, Thomas Uhlig, Anett Wenzel und Simone Keil (Foto von links). Zwei Bühnen werden geboten, mit Musik, Theater, Tanz und Gaukelei, dazu erstmals auch die Rasenfläche des Museums. Das Festival findet komplett draußen statt und ist kostenlos. Wer das Museum besuchen möchte, muss aber Eintritt zahlen. Von 10 bis 18 Uhr soll es Programm geben. Mehrmals tritt die Band "Jessnes" auf. Sie nennen ihre ans Irische angelegt Musik Steamfolk. Zudem tritt das Duo "Oh Alter Knaben Herrlichkeit" auf, das ein Garant für gute Laune sei, sagt Jens Mahlow, Vorsitzender des Vereins "Zahnrad und Zylinder". Ein Höhepunkt des Festivals sollen zwei "Teekannenrennen", englisch Teapot-Races, sein. Sie finden 11.30 Uhr und 16 Uhr statt. (fp)