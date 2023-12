Stilbruch sorgen mit Geige, Cello und Schlagzeug für Stimmung

Der Lauenhainer Verein "Paradiesbach 2020" lädt für Sonntag zu einem Konzert mit der Band Stilbruch in den Gasthof Lauenhain in dem Crimmitschauer Ortsteil ein. Für die derzeit 42 Mitglieder des Vereins ist diese Veranstaltung von besonderem Wert, verfolgt man doch unter anderem das Ziel, ansprechende kulturelle Angebote im ländlichen Raum für ein breites Publikum zu etablieren. Mit Stilbruch bringt der noch recht junge Verein eine Band auf die Bühne, die im In- und Ausland Erfolge feiert. Stilbruch waren, so der Vereinsvorsitzende Frank Hardies, beispielsweise Finalisten bei "Germanys next Showstars" und auch beim Bürgerfest des Bundespräsidenten dabei. Die Musiker begleiteten auch schon bei internationalen Festivals namhafte Rock- und Popgrößen und füllten damit große Hallen und Konzertsäle. Das Konzert beginnt 16 Uhr Eintrittskarten gibt es an der Abendkasse zum Preis von 15 Euro. (rwa)

