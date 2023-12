Sting-Musical "Das letzte Schiff" im Vogtlandtheater

"Das letzte Schiff" von Sting ist am Samstag in Plauen zu sehen. Inhalt: Gideon Fletcher verlässt als junger Mann die englische Industriestadt Wallsend. Das Bild riesiger Schiffsrümpfe und der gewalttätige Vater, der als Werftarbeiter sein Geld verdiente, prägten seine Kindheit. Gideon weiß nicht, dass er bei seiner Jugendliebe Meg Dawson ein Kind hinterlassen hat. 17 Jahre später kehrt er zurück und trifft auf seine Tochter Ellen (Stings Alter Ego), die die Stadt verlassen will, um als Musikerin in London Karriere zu machen. Gideon versucht, sich seiner Familie wieder anzunähern. Gleichzeitig will er gemeinsam gegen die drohende Schließung der Werft kämpfen.

Die Werftarbeiter beschließen, aus Protest einfach weiterzubauen. Und so wird Gideon schließlich der Steuermann auf dem Schiff "Utopia" und er versöhnt sich mit Meg und Ellen. (fp)

Plauen Theater, Theaterplatz, Sa 19.30 Uhr