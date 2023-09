Strange Kind of Woman in Reichenbach/V.

Als Rock-Klassiker von Deep Purple wie "Child In Time", "Burrn" oder das legendäre "Smoke On The Water" die Hardrock-Szene in den 70er-Jahren entstanden ließen, waren die fünf Musikerinnen von Strange Kind of Woman noch gar nicht geboren.

Doch die gut zweistündige Bühnen-Performance mit ihrem leidenschaftlichen, energiegeladenen Temperament vermittelt einen authentischen Eindruck des Schaffens der Rock-Ikonen und überzeugt Unbedarfte wie Szene-Veteranen gleichermaßen. Nur wenige Bands schaffen es, ihren Vorbildern in Show und Sound tatsächlich so nahe zu kommen. Darauf wurde auch Ian Paice, der legendäre Schlagzeuger von Deep Purple und das aktuell einzig verbliebene Gründungsmitglied von Deep Purple, aufmerksam und ist seitdem so sehr begeistert, dass er sogar auf einem gemeinsamen Konzert in Graz mit ihnen spielte. (fp)

Reichenbach/V. Neuberinhaus, Weinholdstraße 7, Fr 19 Uhr, Tickets in allen "Freie Presse"-Shops.