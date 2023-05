Straßenkunst in der Innenstadt zu Gast

Livemusik, Clownerie, Artistik, Jonglage, Feuershows, Kunst und Streetfood - das alles soll das Chemnitz Hutfestival bieten, das am heutigen Freitag eröffnet wird und Besucher bis zum Sonntag in die Innenstadt locken soll. Anknüpfend an den Erfolg der früheren Hutfestivals (das Bild entstand 2019) gestalten es am Freitag von 17 bis 23 Uhr, am Samstag von 12 bis 23 Uhr und am Sonntag von 12 bis 18 Uhr Straßenkünstler und Acts aus zehn Nationen: Argentinien, Australien, Belgien, England, Frankreich, Italien, Irland, Österreich, der Schweiz und Deutschland, darunter einige regionale Künstler. Das Festival lebt von Überraschungen, vom Staunen und Träumen und von Magie. An jeder Ecke entdeckt man Witziges, Unterhaltsames, Berührendes, Kunstvolles sowie Kulinarisches. Ein Markt der schönen Dinge widmet sich dem Kunsthandwerk und Design mit ausgewählten, nachhaltigen Produkten und Unikaten: Schmuck, Kleidung und Accessoires - darunter auch zahlreiche Hüte - gilt es zu entdecken. (fp)

Weitere Informationen zum Programm, zu den eingeladenen Künstlern und zu Aktionen stehen im Internet. www.hutfestival.de