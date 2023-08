Strick- und Webmaschinen laufen für Besucher an

Eine öffentliche Führung unter dem Titel "Von Hechten, Pferden und Schwestern" gibt es am Sonntag im Textil- und Rennsportmuseum in Hohenstein-Ernstthal in der Antonstraße 6. Mitarbeiter Thomas Zinke führt die Besucher durch beide Textiletagen und führt verschiedene Maschinen vor, darunter eine Häkelgalonmaschine, mit der Borten und Posamenten, aber auch Troddel und Fransen für Tischdecken oder Wandbilder hergestellt werden. Zinke führt die Flechtmaschine vor, gibt Einblicke in die technische Entwicklung der Flach- und Rundstrickerei und erklärt alle Arbeitsschritte der Jacquardweberei. Die öffentliche Führung dauert etwa 90 Minuten. Beginn ist 14 Uhr. Der Eintritt ins Museum kostet für Erwachsene 5 Euro, ermäßigt kostet er 3 Euro. (czd)