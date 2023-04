Stück über Glück, Angst und den Kampf um Selbstbestimmung

Im Figurentheater im Spinnbau wird am Donnerstag ein weiteres Mal die Geschichte vietnamesischer Vertragsarbeiterinnen erzählt: mit dem Stück "So glücklich, dass du Angst bekommst". Vor mehr als 40 Jahren kamen die ersten Frauen als Studentinnen, im Rahmen einer Ausbildung oder als Vertragsarbeiterinnen aus Vietnam in die DDR, unter ihnen Mütter und junge Frauen, die im fremden Land schwanger wurden. Mit der Wende waren sie die ersten Arbeitslosen der neuen Zeit. Ihre Verträge liefen aus, bleiben sollten sie nicht. Diejenigen, die sich gegen eine Rückkehr entschieden, kämpften fortan um ihren Platz, um Selbstständigkeit und Selbstbestimmung und zogen ihre Kinder im geeinten Deutschland groß. Auf der Bühne des Figurentheaters schauen drei Frauen vietnamesischer Herkunft - im Bild Darstellerin Thúy Nga Ðinh mit Puppenspielerin Keumbyul Lim (von links) - mit drei Puppen und Töchtern ehemaliger Vertragsarbeiterinnen auf die eigenen Lebenswege und ihre individuellen Erfahrungen zurück und erzählen aus ihrer Perspektive von den Auf- und Umbrüchen der 1980er- und 1990er-Jahre. (fp)

Die Vorstellung beginnt um 20 Uhr. Informationen zum Ticketkauf und weiteren geplanten Vorstellungen stehen im Internet. www.theater-chemnitz.de