Sun mit Konzert in Annaberg-Buchholz

Hinter Sun verbirgt sich die französische Sängerin und Gitarristin sowie Schauspielerin Karoline Rose. Ihre ersten Bühnenerfahrungen sammelte sie schreiend in französischen Death-Metal-Bands, allerdings auch durch ihr Mitwirken in diversen Musicals, so in der Rolle der Edith Piaf auf internationalen Bühnen. Karolines stimmliche und spielerische Skills erweckten viel Eindruck bei Presse und renommierten Bühnen - egal ob musikalischer oder schauspielerischer Art. In Tony Gatlifs "Tom Medina", welcher vom Filmfestival in Cannes 2021 ausgewählt wurde, spielt sie eine der Hauptrollen. Nun ist sie in Annaberg-Buchholz zu erleben. Zweiter Act an diesem Abend ist die tschechische Band Manon Meurt. Das Markenzeichen des jungen Quintetts um Katerina, Jirí, David und Kryštof sind funkelnde Songs mit sanftem und transzendentem Gesang, hypnotischen Basslinien, sich aufbauende Drums und verhallenden Gitarren. (fp)

Annaberg-Buchholz Alte Brauerei, Geyersdorfer Straße 34, Sa 21 Uhr.