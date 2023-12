Jeder, der sich an die winterlich kalten Tage seiner Kindheit erinnert, hat direkt eines im Kopf: Hitzige Stimmung, Popcorn-Geruch und eine Show, die alle in ihren Bann zieht. Denn es ist Zirkus-Zeit. Eine Tradition, der der Sachsenpalast Weihnachtszirkus auch in diesem Jahr folgt - unter anderem in Chemnitz.

Das junge und ältere Publikum darf gespannt auf die faszinierende Symbiose aus Akrobatik, Comedy und Nervenkitzel. Gepaart mit weihnachtlicher Stimmung, warten eine Vielzahl von international hochkarätigen Künstlern aus aller Welt darauf, den Zuschauern eine spannende Auszeit vom Alltag zu bieten, versprechen die Veranstalter. Die Vorstellungen finden in Chemnitz zweimal täglich statt: 15 und 19 Uhr. Aber Achtung! Es gibt nicht mehr für alle Veranstaltungen Karten. Also rechtzeitig kundig machen! (fp)

www.sachsenpalast.de

Chemnitz Hartmannplatz, 22.12. 15+19 Uhr, 23., 25., 26.12. je 19 Uhr