Als Symbol für Frieden und Völkerverständigung nimmt Ludwig van Beethovens 9. Sinfonie von jeher eine Sonderstellung im Kanon seiner großen sinfonischen Werke ein. Das Werk brilliert mit einer atemberaubenden Klangfülle. Während der ersten drei Sätze kommen die verschiedenen Klangfarben des Orchesters besonders eindrucksvoll zur Geltung bis im vierten und längsten Satz das Orchester, begleitet von Chor und Solisten, die "Ode an die Freude" anstimmt.

Das Werk ist am Donnerstag in Plauen und am Freitag in Zwickau zu erleben.

Es dirigiert GMD Leo Siberski, die Choreinstudierung hatte Michael Konstantin inne. Es treten auf: Christina Maria Gass (Sopran) Vera Semieniuk (Mezzosopran), Wonjong Lee (Tenor) und Arvid Fagerfjäll (Bariton). Zu hören sind der Opernchor und der Extrachor des Theaters Plauen-Zwickau, die Singakademie Plauen, der Gesangverein zu Langenbernsdorf und die Clara-Schumann-Philharmoniker Plauen-Zwickau. (fp)

Plauen/Zwickau Vogtlandtheater/Ballhaus "Neue Welt", Do 19.30 Uhr/

Fr 19.30 Uhr