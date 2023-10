Symphoniker sorgen für lateinamerikanische Rhythmen

Gemeinsam mit dem Sänger Michael Kunze laden die Muggefugg Symphoniker für Sonntag, 16 Uhr, in das Robert-Schumann-Konservatorium, Stiftstraße 10 in Zwickau, zu einem musikalischen Ausflug in die Welt von Mittel- und Südamerika ein. Zuerst präsentieren sie die traditionelle Musik der karibischen Zuckerinsel Kuba, dann entführen sie die Gästze ins temperamentvolle Land der Mariachi (Mexiko) und schließlich nach Rio de Janeiro (Brasilien). Das Ensemble um die beiden Percussionisten bilden mit Bongos und Congas die Basis für Originale wie "Besame Mucho", "Siboney" und "Copacabana". Musica latina: Das bedeutet Rumba, Cha-Cha-Cha, Salsa und Tango, also alles Rhythmen, die das lateinamerikanisch Lebensgefühl hierher nach Zwickau holen. Informativ-unterhaltend führt Bernhard Knobloch durch das Programm. Weitere Informationen über Konzerte der Muggefugg Symphoniker gibt es online. (jarn)

