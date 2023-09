Tätowier-Künstler treffen sich zum Wettstreit

In der Messe Chemnitz am Messeplatz 1 findet am Samstag und Sonntag wieder die Tattooconvention als Tattoomesse mit Showprogramm statt. Viele Tattoo-Künstler aus ganz Deutschland und verschiedener Stilrichtungen präsentieren sich hier, bieten Beratung und Informationen rund um die Kunst auf der Haut. Außerdem zeigen sie ihr Können auch direkt vor Ort, indem sie die Möglichkeit bieten, sich tätowieren zu lassen. Auf der Händlermeile bieten außerdem verschiedene Szeneshops angesagten Schmuck, Zubehör und Equipment, Kleidung sowie unterschiedliche Accessoires. Ein abwechslungsreiches Rahmenprogramm mit Livemusik und einem Tattoo-Contest machen die Tattoomesse laut Veranstalter zusätzlich zum Treffpunkt für Tattoo- und Piercingstudios, Fans der Körperkunst und alle, die sich dafür interessieren. Am Samstag beginnt die Messe um 11 Uhr und endet 22 Uhr. Sonntag ist Beginn um 11 Uhr. Weitere Informationen zur Veranstaltung und Tickets stehen im Internet (fp)

www.c3-chemnitz.de