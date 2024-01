"Tag der Bildung" in Chemnitz und in Plauen

Am Samstag laden die Industrie- und Handelskammer Chemnitz, die Handwerkskammer Chemnitz mit der Außenstelle Plauen und die Agentur für Arbeit Chemnitz den Fachkräftenachwuchs der Region zum "Tag der Bildung" ein. Die drei Häuser präsentieren Ausbildungsberufe sowie Weiterbildungs- und Studienangebote. Ein kostenloser Shuttlebus verbindet den Hauptbahnhof Chemnitz mit den drei Standorten im Stadtgebiet.

Der "Tag der Bildung" richtet sich insbesondere an Schülerinnen und Schüler aus dem Großraum Chemnitz, an deren Eltern sowie an alle an Ausbildung, Weiterbildung und Studium Interessierten.

In den drei Häusern können die Besucherinnen und Besucher direkt mit Vertretern von Ausbildungsbetrieben und -einrichtungen sowie mit Hochschulen und Universitäten ins Gespräch kommen. Lehrlinge und Ausbilder geben Praxistipps, die Bildungsexperten der Häuser beraten zu den Themen Karriereplanung, Berufs- und Studienwahl und checken Bewerbungsmappen. Profifotografen bieten zudem kostenlose Bewerbungsfotos an. In den Werkstätten der Handwerkskammer, an den Ständen der Industrie- und Handelskammer sowie bei den Ausstellern der Arbeitsagentur können sich die Besucherinnen und Besucher zudem praktisch ausprobieren - so auch als Floristin oder Florist. In der Agentur für Arbeit präsentieren sich neben Unternehmen auch Hochschulen und Universitäten allen Studieninteressierten. Jugendliche können mit VR-Brillen in mehr als 100 Berufe eintauchen und die Berufsberaterinnen und Berater zeigen, in welchen Betrieben es freie Ausbildungsplätze gibt. In der IHK Chemnitz wird an diesem Tag der neue Ausbildungsatlas für 2024 veröffentlicht. (fp)

Chemnitz verschiedene Orte mit Shuttlebus erreichbar, Sa 10-15 Uhr.

Plauen Handwerkskammer, Rähnisstraße 19, Sa 10-15 Uhr.