Take it to the Limit bringen den Eagles-Sound in die Freiheitshalle

Sieben irische Brüder und drei Freunde erobern die Bühnen der Welt mit ihrer Verneigung vor den Eagles. "Hotel California" "Take It Easy", "New Kid In Town", "Desperado", "Take It To The Limit", "One Of These Nights". Die Welthits von The Eagles kennt wohl jeder und kann jeder mitsingen und ab und zu passiert etwas Magisches, wenn die richtige Kombination von Musikern zusammenkommt. Dies ist der beste Weg, um die Band Take it to the Limit zu beschreiben. Zu erleben sind die Musiker am morgigen Mittwoch im Festsaal der Freiheitshalle Hof. Veranstaltungsbeginn ist 20 Uhr. Johnny Brady, Simon Casey, Nigel Connell und The Sheerin Family Band sind in Irland etablierte und erfolgreiche Künstler unter eigenen Namen. Mit Take it to the Limit kommen sie zusammen, um eine der erfolgreichsten Country-Rock-Bands aller Zeiten zu ehren. Markenzeichen des Eagles-Sounds sind harmonisch präziser, mehrstimmiger Gesang auf der musikalischen Grundlage von Country-Musik, Folk, Bluegrass und Rockmusik. Genau das reflektieren Take it to the Limit. (fp)

Sie lesen gerade auf die zweitbeste Art! Mehr Lesekomfort auch für unterwegs

E-Paper und News in einer App

Push-Nachrichten über den Tag hinweg Kostenlos herunterladen Nein Danke. Weiter in dieser Ansicht.