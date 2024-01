Talk & Lesung mit Deutschlands bekanntestem Knastarzt

Die meisten kennen den Schauspieler Joe Bausch mit dem markanten Gesicht aus dem Kölner Tatort. Dort spielt er den Rechtsmediziner Dr. Joseph Roth. Die wenigsten kennen ihn wohl aus dem Knast. Denn in Deutschlands größtem Hochsicherheitsgefängnis in Werl war er über 30 Jahre lang Anstaltsarzt. Spannende Erlebnisse aus dieser Zeit präsentiert er nun unter dem Titel "Jedes Verbrechen beginnt im Kopf" am Freitagabend live im Festsaal der Freiheitshalle Hof. Veranstaltungsbeginn ist 20 Uhr. Der Schauspieler und Knastarzt erzählt mit True-Crime-Moderator Tino Grosche wahre Geschichten, die unter die Haut gehen. Denn die Protagonisten in den Büchern von Joe Bausch sind seine Patienten und damit Mörder, Dealer, notorische Betrüger, Vergewaltiger oder sie haben schwere Raubüberfälle begangen. Eintrittskarten gibt es im Vorverkauf noch in allen Shops der "Freien Presse". (bju)

