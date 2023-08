Tatjana Meissner gastiert beim Sommertheater am Komturhof

Tatjana Meissner, Kabarettistin und Autorin aus Potsdam, ist eine der erfolgreichsten deutschen weiblichen Comedians. Sie muss in keine Rolle schlüpfen, um ihr Publikum zu begeistern, denn sie erzählt in ihrer charmant-frechen Art irrsinnig komische Geschichten aus dem alltäglichen Wahnsinn im Spannungsfeld von Mann und Frau. Am Freitag ist Meissner zu Gast beim zweiten Sommertheater-Festival im Konventgebäude des Plauener Komturhofes. Ab 19.30 Uhr ist ihr Programm "Die pure Hormonie" zu sehen. Der Name ist auch der Titel eines ihres Bücher. Es sei ihr absolutes Lieblingsbuch, so die Autorin. Eigentlich sollte das Werk "Eisprung auf Madeira" heißen, aber damit konnte sich die 62-Jährige nicht durchsetzen. Besucher können sich auf einen unterhaltsamen Abend freuen. Eintrittskarten gibt es im Vorverkauf in der Tourist-Information zum Preis von 22 Euro. An der Abendkasse kosten die Tickets 25 Euro. (bju)