Teichfest lockt mit frischem Fisch nach Oberlauterbach

Wer auf frisch gefangene Fische Appetit hat, der kommt am Tag der Deutschen Einheit in Oberlauterbach auf seine Kosten. Dort findet am und im Natur- und Umweltzentrum das traditionelle Teichfest statt. Der Riedelteich wird abgefischt. Die frisch geschlachteten Karpfen und Schleien werden anschließend am Mühlteich verkauft. Zudem bietet die Fischereigenossenschaft Plauen Forellen, Saiblinge, Rotbarsche und andere Spezialitäten aus der eigenen Räucherei an. Auf dem Gutshof hat das Team des Umweltzentrums zudem ein buntes Potpourri mit kulinarischen Köstlichkeiten sowie ein breites Unterhaltungsprogramm für die großen und kleinen Gäste zusammengestellt. Außerdem bieten Händler an ihren Marktständen verschiedene Waren an. Das Fest beginnt am Dienstag um 10 Uhr und geht gegen 18 Uhr zu Ende. Der Eintritt für Erwachsene beträgt 2 Euro, für Kinder ab 6 Jahre 1 Euro. (lh)

