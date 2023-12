"The Addams Family" macht Zwickauer Gewandhaus unsicher

Monster sind auch nur ganz normale Menschen. Glauben Sie nicht? Dann schnippen Sie mit bei "The Addams Family". Auf komische und unterhaltsame Weise geben Andrew Lippa und seine Textautoren Einblick in das Familienleben der Addams. Vater Gomez versucht mit einem schnell gebuchten Liebesurlaub in einem wahrhaft gruseligen Hotel, das Feuer in seiner Ehe mit Morticia am Lodern zu halten. Als Tochter Wednesday, die selbst ernannte "Fürstin der Finsternis", ihrem Vater verkündet, sie habe sich in Lucas Beineke verliebt, einen ganz "normalen" jungen Mann, beginnen die Probleme für Gomez. Wie soll er das seiner strengen Gattin beibringen? Die Situation droht vollends zu eskalieren, als sich auch noch Lucas' Eltern zu einem Dinner ankündigen. Andrew Lippas Musical mit seinen liebenswerten Charakteren wird am Sonntag im Gewandhaus Zwickau als Inszenierung des Theaters Plauen-Zwickau gezeigt. (fp)

Zwickau Gewandhaus, Hauptmarkt, So 18 Uhr.