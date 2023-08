"The Queen Night" lässt Mythos der legendären Band auferstehen

Die musikalische Erfolgsgeschichte einer der Top-Formationen aus der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts wird am Freitagabend im Plauener Parktheater nachgezeichnet: Bei "The Queen Night" präsentieren erstklassige Künstler eine faszinierende Bühnenshow rund um diesen Mythos, so die Veranstalter von VH-Konzerte. Dabei hat der Frontmann (im Bild) eine derart verblüffende Ähnlichkeit mit seinem Vorbild Freddie Mercury und beherrscht dazu dessen Stimmspektrum so gut, dass die Besucher das Gefühl haben, das Original stände auf der Bühne. Auch die anderen Queen-Mitglieder werden von ausgezeichneten Profis gespielt. Die Besucher können sich am Freitagabend auf Songs wie "Radio Gaga", "Show Must Go On", "We Are The Champions" und "Bohemian Rhapsody" freuen. Die Musikshow beginnt um 20 Uhr. Karten für den Abend gibt es noch in den Shops der "Freien Presse". (lh)