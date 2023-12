The Stevie Wonder Story - zu erleben in der Vogtlandhalle

Mit der "The Greatest Stevie Wonder Show on Earth" gastiert am morgigen Mittwoch, 20 Uhr, eine Veranstaltung in der Vogtlandhalle Greiz, die alle weltweit bekannten Hits aus dem großen Repertoire von Stevie Wonder auf die Bühne bringt - das Ganze begleitet durch Filmaufnahmen und Videosequenzen, welche die kulturellen Momente und Bewegungen der damaligen Zeit widerspiegeln. Stevie Wonder steht für vier Jahrzehnte voller Chart-Hits. Auf der Bühne stehen Musiker und Sänger, die mit einigen der größten internationalen Künstler der Welt getourt haben, darunter Beyonce, Grace Jones und Amy Winehouse. Die musikalische und visuelle Reise mit Bläsern im Philly-Stil, voller Percussion-Rhythmusgruppe und herausragenden Background-Sängern wird die Konzertbesucher laut Veranstalter begeistern. Tickets sind noch im Vorverkauf und an der Abendkasse erhältlich. (bju)

