Theater holt Räuber Hotzenplotz mit neuem Stück auf die Bühne

An den Greifensteinen sind ab Sonntag neue Abenteuer des Räubers Hotzenplotz zu erleben. Die Geschichte: Hotzenplotz (Leander de Marel) wurde aus dem Kreisgefängnis entlassen. Dort saß er, weil er die Kaffeemühle der Großmutter gestohlen und das Fahrrad von Wachtmeister Dimpfelmoser als Fluchtfahrzeug benutzt hat. Nun hat Hotzenplotz beschlossen, das Räuberdasein aufzugeben. Das Dumme ist nur: Wer einmal lügt, dem glaubt man nicht.

Kein Wunder also, dass Hotzenplotz sofort verdächtigt wird, als die Wunderkugel von Frau Schlotterbeck plötzlich verschwindet. Immerhin kann er Kasperl und Seppel von seiner neuen Friedfertigkeit überzeugen, indem er seine Schießpulvervorräte in die Luft jagt. Die beiden finden auch heraus, wer der wahre Übeltäter ist und so bekommt Hotzenplotz schließlich doch eine neue Chance, heißt es vom Theater. Die Premiere am Sonntag steigt 15 Uhr. Weitere Vorstellungen sind am Montag und Mittwoch, 10.30 Uhr. Karten gibt es unter anderem online. (urm)www.winterstein-theater.de