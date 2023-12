Theater lädt ein zu Märchen und Basteln im Advent

In das Foyer des Spinnbaus an der Altchemnitzer Straße in Chemnitz sind am Sonntag, 17. Dezember, Kinder und Erwachsene zu einer kreativen Einstimmung auf die Weihnachtszeit eingeladen. Ab 14 Uhr gibt es parallel zu den Märchenvorstellungen auf der großen Bühne und im Figurentheater unter dem Motto "Adventsflimmern - Märchen und Basteln im Advent" allerhand Weihnachtliches zu entdecken. Während die kleinen Gäste am großen Basteltisch selbst kreativ werden und Andenken mit nach Hause nehmen können, lässt das Theater das Jahr auf seine Weise Revue passieren. Der Eintritt ist frei. (fp)

