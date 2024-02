Theater Plauen-Zwickau bringt "Antigone" auf die Bühne

Der Sophokles-Klassiker "Antigone" feiert am Freitag im Theater Plauen-Zwickau seine Premiere. Zunächst steht das Stück im Gewandhaus Zwickau auf dem Spielplan, bevor es ab 10. März auch im Vogtlandtheater zu sehen ist. Die Premiere im Zwickauer Gewandhaus beginnt am Freitag, 19.30 Uhr. Restkarten sind noch an den Theaterkassen erhältlich. Sophokles fragt in seiner Tragödie von 442 v. Chr. nach dem Recht des Einzelnen auf Widerstand gegen staatliche Vorgaben. Wo sind die Grenzen der Selbstbestimmung des Individuums und wo die Grenzen der Staatsgewalt? Antigone hat nicht nur ihren Vater Ödipus verloren, der seinen Vater Laios tötete und seine Mutter Iokaste heiratete. Auch ihre Brüder sind dem Familien-Fluch zum Opfer gefallen. Regie führt Joanna Lewicka. Zu den Akteuren gehören unter anderem Ute Menzel und Daniel Koch. Eine öffentliche Probe findet am 8. März, 19 Uhr, im Vogtlandtheater statt. (bju)

