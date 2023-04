Theaternachmittag für Kinder rund ums Thema Wolf

Das Naturkundemuseum im Tietz lädt am Samstag um 15.30 Uhr zu einer Veranstaltung für Kinder ein, in deren Mittelpunkt der Wolf steht. Die Berliner Schauspielerin Barbara Geiger ist mit ihrem Theater "Fräulein Brehms Tierleben" zu Gast und vermittelt im Stück "Canis lupus - Der Wolf" in 90 Minuten auf spielerische Weise Wissenswertes über die Tiere. Beispielsweise geht sie darauf ein, wo in Deutschland Wölfe leben, wie sie leben und was es mit Schlagzeilen auf sich hat, die den Wolf als blutrünstig beschreiben. Die Schauspielerin wird den Mädchen und Jungen aber auch erläutern, wie sich der Mensch auf die neuen Mitbewohner einstellen kann, damit Wölfe Schafe nicht nur nicht fressen, sondern sogar schützen, kündigt der Bund für Umwelt und Naturschutz an, der den Theaternachmittag im Veranstaltungssaal des Tietz gemeinsam mit dem Museum organisiert. Der Eintritt ist frei. (fp)