Tibetischer Nachmittag am Samstag in Museen Schloss Voigtsberg

In ein fernes Hochlandgeht es am Samstag in Oelsnitz. In den Museen Schloss Voigtsberg wartet zur am 31. August endenden Sonderausstellung "Drumze - Tibetische Teppiche" von 13 bis 18 Uhr ein tibetischer Teppich-Nachmittag. Zu hören ist tibetische Livemusik, die ab 13 und 15 Uhr Dondub Donka auf der tibetischen Gitarre und Gendun S. Bhutia mit Klangschalen anstimmen. Die Kuratoren der Schau, Franz Xaver Erhard von der Universität Leipzig sowie Thomas Wild von Wildcarpets Berlin, führen in das Thema tibetische Teppiche mit einem Vortrag ab 13.20 Uhr und einer Führung ab 15.30 Uhr ein. Der Eintritt zum tibetischen Teppich-Nachmittag ist frei, eine Anmeldung unter Ruf 037421 729484 ist erbeten. Die Sonderausstellung ist laut der Veranstalter die erste und somit weltweit einzige, welche sich mit der Geschichte des tibetischen Teppichs und seiner Entwicklung vom 16. Jahrhundert bis heute befasst. (hagr)