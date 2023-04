TikTok erstmals auf der Leipziger Buchmesse

Nach drei Jahren Zwangspause dreht sich vom 27. bis 30. April wieder alles um Bücher, die Manga-Comic-Con und Trends

Dreimal wurde die Leipziger Buchmesse in den vergangenen Jahren wegen Corona abgesagt. Doch nun ist es wieder soweit. Die Leipziger Buchmesse findet vom 27. bis 30. April statt . 3.200 Aussteller aus über 40 Ländern präsentieren Neuerscheinungen des Frühjahrs, aktuelle Themen und Trends. Gastland der Leipziger Buchmesse 2023 ist Österreich. Im Verbund mit der Leipziger Buchmesse öffnet auch wieder die Manga-Comic-Con (MCC) in Halle 1 und Halle 3. Mit mehr als 3.000 Veranstaltungen bietet das Lesefest "Leipzig liest" eine große Bühne für Verlage und Autoren. Besucher haben die Qual der Wahl - viele Lesungen, Talkrunden und Mitmachaktionen live mitzuerleben. Zum ersten Mal das Viodeportal TikTok auf der Leipziger Buchmesse vertreten. Am Messefreitag, 28. April, zeigen Ulrike Altig, Geschäftsführerin media control, und Tobias Hening, General Manager TikTok Deutschland & Central Eastern Europe inwieweit sich TikTok auf Verkaufszahlen im Buchmarkt auswirken kann. (st)