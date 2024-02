Tina-Turner-Tributeshow in Chemnitz

Mit fast 200 Millionen verkauften Tonträgern und 12 Grammy-Awards war Tina Turner eine der erfolgreichsten Sängerinnen überhaupt. "One Night Of Tina - A Tribute to the Music of Tina Turner" ist eine international gefeierte Konzertshow. Zu Recht, denn die exzellenten Licht- und Toninstallationen und das brillante Ensemble lassen die Superhits Tina Turners zu einem Live-Erlebnis der Extraklasse werden. Die im letzten Jahr im Mai verstorbene Tina Turner hat während ihrer Karriere mehr Konzert-Tickets verkauft als jeder andere Künstler, denn ihre Songs gehören einfach auf die Live-Bühne. Ob "Simply the best", "Private Dancer", "What's love got to do with it" oder "We don't need another hero" - Tina Tuners Superhits und ihr von extremen Höhen und Tiefen geprägtes Leben sind ein hollywood-reifes Drehbuch für eine Liveshow der Superlative, an die sich nicht nur Tina-Turner-Fans für immer erinnern werden. (fp)

