Tipps zu Pfingsten auf Schloss Augustusburg und in Lichtenwalde

Oldtimer bei der ADAC Deutschland Klassik, The Gregorian Voices und Open Air-Musik

Am Freitag machen Oldtimer bei der ADAC Deutschland Klassik auf Schloss Augustusburg Station . Zwischen 10. 40-12. 50 Uhr kann man über 100 Autos im Schlosshof bewundern. Besucher können sich auf legendäre Klassiker und historische Luxuskarossen freuen. Zu den besten gehören unter anderem das Ford Model A Tudor mit Baujahr 1928, ein Bentley Mk VI Special von 1948, der klassische Opel Monza GS/E von 1986 oder auch ein Mercedes 170 Db von 1953. Für Zuschauer ist der Eintritt auf den Schlosshof frei .

Am Abend nehmen The Gregorian Voices die Besucher in der Schlosskirche mit auf eine musikalische Zeitreise vom Mittelalter bis heute. Neben traditionellen sakralen Chorälen präsentiert das ukrainische A-cappella-Ensemble auch bekannte Klassiker der Popmusik im gregorianischen Stil.