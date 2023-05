Toben, spielen und tanzen in Wurzelrudis Erlebniswelt

Spaß für die ganze Familie ist in Wurzelrudis Erlebniswelt durch die vielen möglichen Aktivitäten garantiert. Am Pfingstsonntag kommt noch Livemusik dazu. Karel und Irina, das Duo Sympatico aus Nejdek, sind 13 bis 17 Uhr zu Gast. "Der Festgarten im Tal ist bereit und das Tanzbein kann geschwungen werden", heißt es von den Organisatoren. Parallel befindet sich Wurzelrudis Erlebniswelt im Komplettbetrieb. Man kann mit der Adlerfelsenbahn in den Murmelwald fliegen, freche Flitzer fahren, die längste Allwetterbobbahn Sachsens testen, durch die Kletterwelt irren, den Burgspielplatz erkunden oder sich auf der Reifenrutsche eine Drehwurm holen. Tickets sind auch online erhältlich. (urm)

www.wurzelrudi.de