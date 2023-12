Tochter und Vater gemeinsam im Konzert

Nach einer erfolgreichen Tournee im Vorjahr geht die Sängerin Ella Endlich auch in diesem Jahr wieder auf Tour. Eine Station ist dabei an diesem Freitag die Chemnitzer Markuskirche an der Pestalozzistraße 1. Mit Charme und musikalischem Talent will Ella Endlich mit ihrem Vater Norbert (Foto) erneut die Herzen ihres Publikums erobern. Als Interpretin von Weihnachtsliedern wie "Küss mich, halt mich, lieb mich" möchte sie laut Veranstalter mit gefühlvoller Stimme nicht nur die Bühne zum Strahlen bringen, sondern auch die Zuhörer mit auf eine emotionale Reise durch die festliche Musikwelt nehmen. Ella Endlich kann auf mehr als 20 bewegte Bühnenjahre zurückblicken. Mit "Endlich Weihnachten" will sie ihr Publikum samt Anekdoten und Weihnachtsgeschichten in einer festlichen Atmosphäre gut unterhalten. Weitere Informationen dazu gibt es im Internet. (fp)

www.markus.kirche-c.de/cms