Töpfermarkt in Crimmitschau mit Jubiläum

Der Westsächsische Töpfermarkt findet in diesem Jahr in seiner 30. Auflage statt. Dabei können sich die Gäste wieder auf einen bunten Mix der verschiedensten Tonwaren freuen, wobei wie immer Wert auf echtes Traditionshandwerk gelegt wird. So werden in diesem Jahr mehr als 60 sowohl bereits bekannte und als auch neue Töpfereien ihre Waren anbieten. Die Auswahl des Tongutes und die Fantasie der Töpferinnen und Töpfer scheinen dabei keine Grenzen zu kennen.

Auf alle kleinen und großen Gäste wartet ein abwechslungsreiches Unterhaltungsprogramm mit Musik, Akrobatik und Zauberei. (fp)

Crimmitschau/Gablenz Parkteichgelände, Sa+So jeweils 10-18 Uhr.