Ton und Töne am Wochenende auf dem Auerbacher Altmarkt

Der August ist in Auerbach traditionell Marktzeit. So findet am Wochenende wieder der Töpfermarkt statt. Rund 40 Händler aus verschiedenen Regionen präsentieren am Samstag und Sonntag Waren aus Keramik auf dem Altmarkt. Zu einer Tradition hat sich bei der Veranstaltung das Programm entwickelt: So wird der Markt von Auftritten diverser Künstler wie der Köstritzer Jazzband (Samstag, ab 10 Uhr), der Soulsängerin Uschi Brüning (Samstag, ab 16 Uhr), den Old Boys (Sonntag, ab 13 Uhr) und Waldi Weiz (Sonntag, ab 15.30 Uhr) begleitet. In der St. Laurentiuskirche findet am Samstag anlässlich des Marktes ab 18 Uhr ein Konzert mit Orgel- und Trompetenmusik mit Ralf Schädlich und Andreas Ebert statt. Zudem hat die Kirche an dem Tag von 14 bis 17 Uhr geöffnet. Geöffnet hat der Markt an beiden Tagen ab 10 Uhr. Am Sonntag ist zusätzlich von 13 bis 18 Uhr verkaufsoffener Sonntag in der Auerbacher Innenstadt. (florw/lh)