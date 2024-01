Traditionelles und Frivoles in Schnitz- und Klöppelausstellung in Großolbersdorf

Noch bis zum 28. Januar ist in Großolbersdorf eine große Schnitz- und Klöppelausstellung zu sehen. Ausgerichtet wird die imposante Schau von den beiden Fachgruppe Schnitzen und Klöppeln des Natur- und Heimatvereins Großolbersdorf. Gezeigt werden auf 400 Quadratmetern im Gasthof "Zur Silberstraße" Malereien, Klöppelarbeiten, Drechselarbeiten, Pyramiden, Leuchter und andere erzgebirgische Volkskunst. 100 Jahre ist es her, dass der Krippenbau- und Schnitzverein Großolbersdorf aus der Taufe gehoben wurde. Die Kunstwerke, die jetzt in Großolbersdorf zu sehen sind, wurden nicht nur von Vereinsmitgliedern erschaffen. Vielmehr soll das Schaffen des gesamten Ortes abgebildet werden. Zwischen traditionellen Pyramiden und Schwibbögen gibt es auch Kunstwerke moderner Art zu bestaunen. Seit 2009 widmet sich Vereinsmitglied Thomas Stülpner der Aktschnitzerei. Zwölf der dabei entstandenen Exemplare, darunter Figuren und Reliefs, sind im Gasthof "Zur Silberstraße" zu sehen. Am Samstag (15 Uhr) tritt hier ein Posaunenchor auf und am Sonntag ist die Band Waldhäuser ab 14 Uhr zu erleben. (anr)

Foto: Andreas Bauer

Großolbersdorf Gasthof "Zur Silberstraße", Am Rathaus 1, Sa+So 10-20 Uhr, Mo-Fr jeweils 14-19 Uhr.