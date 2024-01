Travestie: parodierte Stars in pompösen Kostümen

Sparen Sie sich den Weg nach Paris, New York, Las Vegas, der Zauber der Revue liegt in Dresden! Frech, frivol und unterhaltsam - aber auch tiefsinnig, emotional und leidenschaftlich. Damit begeistert das Carte Blanche sein Publikum.

In spritzig inszenierten Shows werden Szenen bekannter Musicals und Live-Auftritte großer Stimmen in höchster Perfektion dargeboten.

Die Gäste erleben parodierte Stars, die in pompösen Kostümen von ihrem Leben in Glanz und Glamour berichten. Überraschende Comedy-Szenen rufen wahre Lachsalven hervor, Balladen über das Leben und die Liebe rühren manchmal auch zu Tränen.

Das Geheimnis wird am Ende jeder Show gelüftet. Die Künstler schminken sich ab und zeigen sich dem Publikum so wie sie wirklich sind. Männer, die es beherrschen stilvoll in die Rolle einer großartigen Frau zu schlüpfen. (fp)

Dresden Carte-Blanche-Theater, Prießnitzstraße 10-12, Fr+Sa 20 Uhr, So 14 Uhr