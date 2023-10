Trödler treffen sich vor dem Werdauer Rathaus

Liebhaber gebrauchter Sachen kommen am Samstag beim Herbstflohmarkt vor dem Werdauer Rathaus voll auf ihre Kosten. Von 10 bis 14 Uhr kann dort jedermann Schmuckstücke, Schallplatten, Bücher, Kleidung, Spielzeug, Haushaltsgegenstände und ähnliches an den Mann oder die Frau bringen. Für den Spezialmarkt gäbe es bereits einige Anmeldungen. Aber wer möchte, kann noch spontan vorbeikommen und sich mit einem Stand beteiligen, heißt es aus der Abteilung Marktwesen der Stadtverwaltung. Musikalisch untermalt wird der traditionelle Markt am Samstag durch den Werdauer Musiker Martin Rothe, der Musik unplugged bietet. Für den 12. Oktober wird dann nach Werdau zum Sachsenmarkt eingeladen. Dabei bieten Händler aus der hiesigen Region ihre Waren zwischen 8 und 14 Uhr an. Vom 14. bis 17. Dezember lädt Werdau dann zum Weihnachtsmarkt in die Innenstadt ein. (rdl )

