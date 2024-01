Turbulente Nacht

In "The Palace" führt der jetzt 90-jährige Regisseur Roman Polanski in ein Luxushotel. Hier erleben Superreiche und arme Schlucker den Jahreswechsel von 1999 auf 2000. Die Nacht ist turbulent. Der Witz bewegt sich allerdings meist auf unterstem Niveau. Die Gags drehen sich um stinkenden Hundekot, misslungene Schönheitsoperationen und tödlichen Sex. Nach der Uraufführung auf dem Filmfest Venedig erntete Roman Polanskis "The Palace" viele negative Schlagzeilen. Zu Recht. (dpa)

The Palace

Italien/Schweiz/Frankreich 2023, 102 Min., Komödie

Regie: Roman Polanski,

Darsteller: Oliver Masucci, Mickey Rourke, John Cleese, ab 12 Jahren

Bewertung:

Foto: Malgosia Abramowska/Weltkino/dpa

