"Über Menschen": Premiere im Vogtland-Theater

Mit dem Stück zu Juli Zehs Erfolgsroman "Über Menschen" erleben die Besucher des Plauener Vogtland-Theaters am Samstag eine Premiere. Ab 19.30 Uhr wird die Geschichte von Dora erzählt, die unbedingt aus Berlin weg wollte, weg von Corona, ihrem stressigen Werbeagentur-Job, weg vom Lockdown und ihrem überbesorgten Noch-Freund. Jetzt sitzt sie mit ihrer Hündin in einem kleinen brandenburgischen Dorf im Nirgendwo, gefühlt meilenweit weg von Berlin. Alle haben sie gewarnt, doch sie hat ihre Ersparnisse zusammengekratzt, einen Kredit aufgenommen und jetzt wohnt sie in einem alten Haus auf einem verwilderten Grundstück und ihr Nachbar Gote ist der Dorf-Nazi. Der scheint auch erstmal allen Klischees zu entsprechen. Doch schon bald gerät ihr Weltbild ins Wanken und ihre Beziehung zu Gote lässt sich nicht mehr klar definieren, heißt es in der Ankündigung des Theaters. Dora trifft auf verschiedene Menschen, die in kein Raster passen und ihr zeigen, dass die Wahrheit irgendwo im Dazwischen liegt. Im Anschluss an die Premiere gibt es einen Empfang. Weitere Vorführungen finden unter anderem am 19. (ab 18 Uhr) und 20. Oktober (19.30 Uhr) statt. (lh )

Sie lesen gerade auf die zweitbeste Art! Mehr Lesekomfort auch für unterwegs

E-Paper und News in einer App

Push-Nachrichten über den Tag hinweg Kostenlos herunterladen Nein Danke. Weiter in dieser Ansicht.