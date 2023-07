Ukrainische Künstlerin gestaltet nach Flucht neue Ausstellung

Gemälde der ukrainischen Künstlerin Iuliia Kotenko zeigt eine Ausstellung unter dem Titel "Still Leben" im Königlichen Kurhaus Bad Elster. Grund dafür, dass alle Werke jüngeren Datums sind: Iuliia Kotenko verließ zusammen mit ihren Kindern Yeva und Hordii am 8. April 2022 die Heimatstadt Charkiw - Ehemann Vitali folgte im November - und lebt seitdem in Plauen, hat dort eine Arbeit als Kunstlehrerin gefunden. "Meine Bilder sind alle in Charkiw geblieben. Ich werde sie wohl nie wiedersehen." Iuliia Kotenko wurde 1987 auf der Krim geboren, ist eine studierte und nicht nur in ihrer Heimat anerkannte Künstlerin. Die 18 Bilder in Öl und Acryl bestechen durch eine überquellende Farbigkeit und das assoziative Spiel mit geometrischen Formen. Im Fokus ihrer Themen stehen Landschaftsmotive und Stillleben. Die Ausstellung ist bis 25. August zu sehen. Geöffnet ist das Kurhaus Montag bis Freitag von 9 bis 17 Uhr. (eso)